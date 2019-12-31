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Фокус: Украина

В 2020-м году из цирков исчезнут животные (28)

Lenta.ua 2019.12.31 11:08
10:47 31 дек. Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации цирковых животных. В течение 2020-го года государственные цирки Украины прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Об этом в Facebook написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. По его словам, позорное для Украины явление использования животных в цирке останется в прошлом. "Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих
РЕАБИЛИТАЦИЯ, ЦИРК, ЖИВОТНОЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЯВЛЕНИЕ, СПОРТ, Бородянский, Украина, Одесса, Киев
2019.12.31 (28)

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