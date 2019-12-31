В 2020-м году из цирков исчезнут животные (28)

Lenta.ua 2019.12.31 11:08

10:47 31 дек. Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации цирковых животных. В течение 2020-го года государственные цирки Украины прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Об этом в Facebook написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. По его словам, позорное для Украины явление использования животных в цирке останется в прошлом. "Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих