В 2020-м году из цирков исчезнут животные (28)

2019.12.31 (28)2019.12.30 (7) →
- В новом году из госцирков исчезнут номера с животными : Одесса News 14:14
- С 2020 года животные исчезнут из цирков : Бессарабия Информ 13:17
- В цирках Украины больше не будут показывать номера с животными : Вибори в Україні та світі 13:15
- Животные исчезнут из цирков: в Украине анонсировали важное изменение : Народный Корреспондент 13:09
- Все государственные цирки в течении года откажутся от животных в спектаклях - министр : Николаевский центр журналистских расследований 13:08
- На радость зоозащитникам: жители Запорожья больше не увидят животных в цирке : IPnews 12:45
- С 2020 года цирки в Украине будут выступать без животных : Hronika.info 12:41
- Из цирков Украины резко исчезнут животные: у Зеленского пушистикам нашли неожиданную замену : Znaj.ua 12:16
- В цирках Украины больше не будут показывать номера с животными : В Час Пик 12:14
- С 2020 года цирки в Украине будут без животных : Сумські Дебати 12:02
- В 2020-м году из цирков исчезнут животные : Lenta.ua 11:08
- Запорожский цирк будет работать без животных : Actual Today 11:07
- Их ждет реабилитация: в 2020 году украинские цирки перестанут использовать животных : Vgorode.ua 09:45
- С 2020 года цирки в Украине будут без животных : Гуру.ua 09:40
- С 2020 года животные исчезнут из цирков : Комментарии.UA 09:20
- С 2020 года животные исчезнут из цирков : Власти.нет 09:15
- В 2020 году в украинских цирках полностью запретят номера с животными : ReplyUA.net 09:11
- Цирк без животных: в Минкульте анонсировали важное решение : Главред 08:35
- В Украине полностью запретят использование животных в цирках : Зеркало недели. Украина 08:16
- Животные исчезнут из цирков: в Украине анонсировали важное изменение : Апостроф 08:01
- Бородянский: В следующем году из госцирков исчезнут номера с животными : Телеграф.com.ua 06:42
- В 2020-м из государственных цирков исчезнут представления с животными, - Бородянский : РБК-Україна 06:41
- В следующем году из госцирков исчезнут номера с животными - Бородянский : Укринформ 04:47
- Позорное явление использования животных в цирке останется в прошлом, - Бородянский : ГЛАВПОСТ 02:05
- С 2020 года цирки в Украине будут без животных : Сегодня.ua 02:02
- Позорное явление использования животных в цирке останется в прошлом, - Бородянский : 24 канал 02:00
- В 2020 году из государственных цирков исчезнут представления с животными - Бородянский : Гордон 01:35
- С 2020 года цирки в Украине будут без животных - Бородянский : УНИАН 00:17