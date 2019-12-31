Повторим "сеанс убеждения" . не исключает возможности проведения нового рейда по закрытию игорных заведений (25)

UAzmi 2019.12.31 14:14

2019-12-31 13:45 Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ. Премьер отмечает, что некоторые нелегальные игорные заведения "начали поднимать голову". "Мы это видим, я думаю, что после нового года мы, возможно повторим "сеанс убеждения". По словам Гончарука, в правительстве не видят массового возвращения игорных залов и контролируют ситуацию каждый день.