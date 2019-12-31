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Премьер назвал задачу No 1 Кабмина на 2020 год

Премьер назвал задачу No 1 Кабмина на 2020 год (47)

ДонПресс 2019.12.31 11:28
Главной задачей на 2020 год является строительство дорог. Об этом премьер- министр Украины Алексей Гончарук сказал в интервью каналу 24. По его словам, в 2020 году необходимо построить четыре тысячи километров дорог, "хотя можно сделать и больше". "Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - отметил премьер.
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