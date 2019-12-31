"В 2023 году": Гончаренко рассказал, когда украинская энергосистема станет частью европейской (24)

ReplyUA.net 2019.12.31 13:11

Алексей Гончарук сообщил, выступая в эфире телеканала "Украина", что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской. По словам главы правительства, все документы, необходимые для объединения энергетических систем Украины и Европейского союза уже подписаны. В этой свиязи глава правительства надеется, что объединение энергосистем Украины и ЕС состоится уже в 2023 году.