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Журналиста Гайворонского ночью депортировали на материковую часть Украины

Журналиста Гайворонского ночью депортировали на материковую часть Украины (52)

Флот2017 2019.12.31 12:35
31 декабря, 2019 Об этом на своей ФБ-странице сообщил Рефат Чубаров: "Евгения Гайворонского, журналиста, который жил во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины". Рефат Чубаров сообщает, что по словам самого Гайворонского его выдворили из территории РФ в районе пограничного перехода между РФ и Украиной Чертково-
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