Журналиста Гайворонского ночью депортировали на материковую часть Украины (52)

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- Крымского блогера Гайворонского под покровом ночи выдворили на материковую часть Украины : InternetUA 10:45
- Россия выдворила ялтинского журналиста Гайворонского : Bigmir)net Новости 10:39
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- Из Крыма выдворили на материковую Украину блогера Гайворонского, который поддерживал Путина : InfoResist.org 10:01
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