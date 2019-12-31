Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров тысяч рабочих мест - бизнес (23)

- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Версии.com 13:53
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Багнет 13:31
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Власти.нет 13:15
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : RUpor.info 13:11
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : NewsMir.info 13:07
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Новости без границ 13:07
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : ГолосUA 13:05
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : From-UA.com 13:04
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест, - СМИ : Фраза.ua 12:37
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ сделал невостребованными 3500 рабочих мест : Gazeta.ua 12:35
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Деньги.ua 12:23
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров тысяч рабочих мест, - бизнес : Інформатор.press 12:06
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест - директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" : Гордон 12:05
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Комсомольская Правда в Украине 12:01
- Поправка Геруса лишила работы 3,5 тысячи энергетиков и шахтеров : Обозреватель 11:39
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров тысяч рабочих мест - бизнес : Апостроф 11:31
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Vector News 11:15
- Из-за Геруса 3500 энергетиков и шахтеров лишились рабочих мест : Вести.ua 11:14
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Znaj.ua 10:46
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Znaj.ua 10:46
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Politeka 10:40
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Диванна Сотня 10:26
- Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест : Факты 10:04