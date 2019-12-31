Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров тысяч рабочих мест - бизнес (23)

Апостроф 2019.12.31 11:31
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ импорт электроэнергии из России и Беларуси, начатый благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались невостребованными. Такие цифры привела директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина в Facebook.
ИМПОРТ, МИЛЮТИН, БЕЛАРУСЬ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ШАХТЕР, ЭНЕРГЕТИК, Милютин, Герус, Кучеренко, Беларусь, Россия, Луганск, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019