Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров тысяч рабочих мест - бизнес (23)

Апостроф 2019.12.31 11:31

Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ импорт электроэнергии из России и Беларуси, начатый благодаря поправке руководителя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались невостребованными. Такие цифры привела директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина в Facebook.