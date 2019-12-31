Украинские полярники в Антарктиде поздравили соотечественников с Новым годом - видео (29)

Новое Время 2019.12.31 13:39

31 декабря, 13:04 Ученые с антарктической станции Академик Вернадский поздравили украинцев с Новым годом. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. "Хочется всем нам пожелать энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают наши ученые в Антарктиде", - говорится в видео. Отмечается, что украинские зимовщики из 24-й экспедиции уже десять месяцев