Украинские полярники в Антарктиде поздравили соотечественников с Новым годом - видео (29)

- Полярники поздравили украинцев с Новым годом. Видео : Вести-UA 18:53
- Не забывать о близких: полярники со станции Вернадского поздравили украинцев с Новым годом. Видео : Vgorode.ua 17:45
- Ученые из Антарктиды поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО) : Iнше ТВ 17:44
- Украинские полярники подорвали страну ярким поздравлением с Новым годом: горячие сердца, снег и пингвины, - праздничное видео из Антарктиды : Znaj.ua 17:16
- Украинские полярники шлют поздравления из Антарктиды. В них - радость и много снега [видео] : Комсомольская Правда в Украине 16:31
- В 15 тысячах километров от дома. На станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом : Фокус 16:04
- Украинские полярники в Антарктиде поздравили соотечественников с Новым годом (видео) : КНК Медиа 15:50
- Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом : LB.ua 15:37
- Новогоднее поздравление украинский от ученых антарктической станции "Академик Вернадский" : Еспресо TV 15:33
- Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом : UAzmi 15:14
- Яркое видеопоздравление с Новым годом от украинцев из Антарктиды : ICTV Факти 15:06
- Ученые со станции "Академик Вернадский" поздравили страну с Новым годом : DsNews 15:03
- Ученые антарктической станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом : Громадське телебачення 14:36
- Украинские полярники записали яркое поздравление с Новым годом на станции Вернадского (ВИДЕО) : Інформатор.press 14:36
- Украинские полярники записали поздравление среди антарктических льдов (видео) : Наш Киев 14:04
- Украинские полярники поздравили записали яркое поздравление с Новым годом : СЛОВО Одесса 13:49
- Украинские полярники в Антарктиде поздравили соотечественников с Новым годом - видео : Новое Время 13:39
- Полярники со станции Академик Вернадский поздравили украинцев - видео : Realist.online 13:25
- Украинские полярники посреди огромных сугробов поздравили украинцев с Новым годом : #Буквы 13:20
- Ученые из Антарктиды поздравили украинцев с Новым годом: видео : Vector News 13:16
- Украинские полярники поздравили страну с Новым годом. Видео : Страна.ua 13:02
- Украинские полярники записали яркое поздравление с Новым годом на станции Вернадского: видео : Апостроф 13:01
- Украинские полярники посреди огромных сугробов поздравили украинцев с Новым годом : #Буквы 12:20
- "Пусть бог даст разум". Участники экспедиции в Антарктиде поздравили украинцев с Новым годом. Видео : Гордон 12:05
- Украинские полярники записали яркое поздравление с Новым годом : Сегодня.ua 12:02
- Из самой Антарктиды: украинские полярники поздравили всех с Новым годом : MIGnews.com.ua 11:38
- Ученые из Антарктиды поздравили украинцев с Новым годом: видео : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО) : UATV 10:44
- Украинские полярники в Антарктиде записали трогательное поздравление с Новым годом : Українські Новини 10:14