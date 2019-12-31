Зеленский провел телефонный разговор с Путиным (28)

Медиа-группа "Объектив" 2019.12.31 15:12

Украина 14:55 31.12.2019 46 Артем Некрасов Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели разговор по телефону, во время которой поздравили друг друга с наступающими праздниками, обменом находящихся между украинской стороной и самопровозглашёнными ЛДНР. Об этом сообщили в Офисе президента. "Также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на