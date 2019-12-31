ЧП в столице: неизвестные обстреляли Троещинский рынок, детали (38)

Стена 2019.12.31 17:14

17:14 31.12 Появились подробности о происшествии в столице. Перед наступлением Нового года украинцы вовсю готовятся к праздникам. Однако не все желают упаковывать подарки, кому-то по душе нарушать закон. Так, в Киеве случился ужасный случай прямо на рынке в районе Троещины. В Киеве обстреляли Троещинский рынок, фото - 24 телеканал Как передает новостной портал Корреспондент, инцидент случился в ночь на 31