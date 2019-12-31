Ситуация на Донбассе: боевики нарушили режим тишины в канун Нового года (1)

В Час Пик 2019.12.31 18:44
Марина Началова |
В течение сегодняшних суток, 31 декабря, вооруженные формирования
Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил, передает Час Пик.
Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи
населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-
тактической группировки "Север".
Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди
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