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Ситуация на Донбассе: боевики нарушили режим тишины в канун Нового года

Ситуация на Донбассе: боевики нарушили режим тишины в канун Нового года (1)

В Час Пик 2019.12.31 18:44
Марина Началова | В течение сегодняшних суток, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил, передает Час Пик. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно- тактической группировки "Север". Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди
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2020.01.01 (1)

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