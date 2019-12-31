Ситуация на Донбассе: боевики нарушили режим тишины в канун Нового года (1)

В Час Пик 2019.12.31 18:44

Марина Началова | В течение сегодняшних суток, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил, передает Час Пик. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно- тактической группировки "Север". Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди