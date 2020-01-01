Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2020 год (81)

Новости N 2020.01.01 01:10

Год Белой Металлической Крысы, несмотря на то, что он будет високосным, сулит удачные изменения для каждого знака Зодиака. Больше всего повезет Овнам, Водолеям и Рыбам, но и у остальных произойдут судьбоносные встречи и везение во всех сферах жизнедеятельности. Предлагаем гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака. Овен (21 марта - 20 апреля) Упрямые и вспыльчивые Овны в новом году осознают важность компромиссов и

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