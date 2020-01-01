Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с "Газпромом" (215)

- Вызывайте скорую: в Украине ввели новые тарифы на газ : Hyser 23:42
- В новогоднюю ночь через украинскую ГТС прокачали первые объемы газа по новому договору : Гуру.ua 23:40
- В Украине начал работу новый оператор ГТС : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 23:28
- В Украине изменились цены на газ : Диванна Сотня 23:27
- От Нафтогаза отделили газотранспортную систему : Южная правда 23:07
- В Украине изменились цены на газ : ДнепрCity.net 23:06
- Гончарук об анбандлинге: Реформа завершилась быстро и слаженно : Четверта Влада 23:05
- Коболев заявил об отделении газотранспортной системы от Нафтогаза : Четверта Влада 23:05
- Две цены за газ: как сформируют тарифы для населения в 2020-м : Вести-UA 22:53
- В Нафтогазе сообщили, что полностью завершили анбандлинг : СЛОВО Одесса 22:49
- Анбандлинг "Нафтогаза" завершен : Слово і Діло 22:42
- Главные новости 1 января: Новый год, изменения-2020, транзит газа : 24 канал 22:30
- Гончарук об анбандлинге: Реформа завершилась быстро и слаженно : Укринформ 22:17
- Россия пустила первые кубометры газа через Украину в ЕС: "Мы доказали..." : Znaj.ua 22:16
- Украина начала транспортировать в Европу российский газ : Народна Правда 22:09
- Украинская ГТС транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом" : IPress.ua 22:06
- Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия : Известия в Украине 21:46
- В Нафтогазе объявили о завершении анбандлинга : Hronika.info 21:41
- Коболев заявил об отделении газотранспортной системы от Нафтогаза : MIGnews.com.ua 21:38
- В Украине начали действовать новые цены на газ : Новости N 21:10
- В Нафтогазе объявили о завершении анбандлинга : НикВести 21:09
- В Кабмине прокомментировали отделение Оператора украинской ГТС от "Нафтогаза" : Страна.ua 21:02
- Анбандлинг "Нафтогаза" завершен : Hubs 20:41
- Главные новости за 31 декабря 2019 года - 1 января 2020 года : Фраза.ua 20:37
- В "Нафтогазе" завершили анбандлинг : Інформатор.press 20:36
- Коболев назвал самую масштабную реформу Украины в энергетике : Вести.ua 20:14
- В Украине с 1 января ввели новые цены на газ : Новости без границ 20:07
- В "Нафтогазе" завершили анбандлинг : Новости без границ 20:07
- В Украине изменились цены на газ : Хвиля 20:06
- В "Нафтогазе" отчитались о завершении отделения газотранспортной системы : 112.ua 20:00
- Украина подписала контракт на транзит российского газа сроком на пять лет : Корабелов.инфо 19:52
- "Спасибо президенту...": Коболев сообщил о завершении процедуры анбандлинга "Нафтогаза" : ReplyUA.net 19:41
- Коболев назвал анбандлинг самой масштабной реформой Украины в энергетике : Гордон 19:35
- Выпуск новостей за 26 декабря : Перший Діловий 19:34
- Министр Оржель: Украина будет получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно $2-3 млрд ежегодно : Новый.net 19:16
- Украинская ГТС транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом" : Новый.net 19:16
- Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет - Зеленский : Новый.net 19:16
- Оператор ГТС: Первая ночь прошла в штатном режиме : Новый.net 19:16
- Новый оператор ГТС Украины сообщает о штатном режиме работы : Новый.net 19:16
- Подписание межоператрского соглашения между Украиной и Словакией открывает возможность виртуального реверса - глава "Нафтогаза" : Новый.net 19:16
- Процесс анбандлинга официально завершен - Коболев : NewsMir.info 19:08
- Официально: От "Нафтогаза" отделили газотранспортную систему : NewsMir.info 19:07
- Официально: От "Нафтогаза" отделили газотранспортную систему : УП: Економічна правда 19:03
- "Нафтогаз" сообщил о финальном завершении анбандлинга независимого оператора ГТС : Depo 19:02