Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с "Газпромом" (215)

DsNews 2020.01.01 11:03

Первые кубометры газа по новому транзитному контракту с "Газпромом" уже транспортированы в Европейский Союз Об этом говорится в заявлении ООО "Оператор ГТС Украины", которое с 1 января 2020 года стало новым оператором украинской газотранспортной системы вместо "Укртрансгаза", информирует "ДС". "Мы уже протранспортували в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, теперь уже по европейским правилам в межгосударственных точках,

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