Санкции в действии: в России затруднились назвать дату запуска "Северного потока-2" (7)

Стена 2020.01.01 03:44

03:18 01.01 Запуск проекта откладывается Сроки ввода Северного потока-2 откладываются на неопределенный срок. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков, пишут Вести.ua Строительство "Северного потока-2", фото: Delo.ua Причина задержки - выход из проекта швейцарской компании Аllseas, которая занималась укладкой труб. По словам Пескова, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с

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