Санкции в действии: в России затруднились назвать дату запуска "Северного потока-2" (7)

Стена 2020.01.01 03:44
03:18 01.01
Запуск проекта откладывается
Сроки ввода Северного потока-2 откладываются на неопределенный срок. Об
этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина,
Дмитрий Песков, пишут Вести.ua
Строительство "Северного потока-2", фото: Delo.ua
Причина задержки - выход из проекта швейцарской компании Аllseas, которая
занималась укладкой труб.
По словам Пескова, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с
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