Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января (28)

2020.01.01 (28)2019.12.31 (7) →
- Пограничники усилили охрану границы : Lenta.ua 14:38
- В Украину на Новый год приехали 95 тыс. людей, сотню не впустили : Depo 14:33
- На Донбассе упал пассажиропоток через линию фронта : Винница Реал 14:25
- Донбасс: Новогодняя ночь прошла спокойно : Vector News 14:16
- ГПСУ: На Новый год в Украину приехали 95 тысяч граждан, сотню не пустили : Vector News 14:15
- Перед Новым годом в Украину приехало почти 100 тысяч человек : DsNews 14:03
- На Донбассе пассажиропоток через линию разграничения сократился в четыре раза : Винница Реал 13:25
- ГПСУ: На Новый год в Украину приехали 95 тысяч граждан, сотню не пустили : Українська правда 13:10
- Все КПВВ 1 января работают в штатном режиме : NewsMir.info 13:08
- Все КПВВ 1 января работают в штатном режиме : Укринформ 13:02
- В ГПСУ рассказали, сколько украинцев покинуло страну за сутки : Телеграф.com.ua 12:42
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 января : Гуманитарный штаб Рината Ахметова 12:31
- Все КПВВ 1 января работают в штатном режиме,- ГПСУ : Західна iнформаційна корпорація 12:16
- В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов, - Госпогранслужба : Новости без границ 12:07
- В последний день 2019 года в Украину въехало на 15 тыс человек больше, чем выехало - Госпогранслужба : Интерфакс-Україна 12:06
- Все КПВВ на линии разграничения 1 января работают в штатном режиме, - ГПСУ : 112.ua 12:00
- В новогоднюю ночь границу охраняли около 3,5 тысячи нарядов ГПСУ : Укринформ 11:47
- В Госпогранслужбе сообщили, что новогодняя ночь на Донбассе прошла спокойно : Українські Новини 11:44
- В новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тыс. пограничных нарядов : UAzmi 11:44
- Госпогранслужба 31 декабря задержала больше 20 человек за незаконное пересечение границы : Телеграф.com.ua 11:43
- Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно, - пограничники : DsNews 11:33
- В КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 30 автомобилей : DailyUA 11:24
- Все КПВВ 1 января работают в штатном режиме : Главное 11:05
- В КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 30 автомобилей : Українські національні новини 10:48
- В КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 30 автомобилей : ПрессОрг24 10:46
- Донбасс: Новогодняя ночь прошла спокойно : Українська правда 10:40
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января : Donbass.UA 10:33
- Нет транспорта, идут пешком: Ситуация в пунктах пропуска утром 1 января : Донецкие Новости 10:27