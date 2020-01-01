Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января (28)

Donbass.UA 2020.01.01 10:33

01.01.2020 10:15 Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня, 1 января, открылись вовремя и работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ - с 8:00 до 17:00). По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 31 декабря, интенсивность пассажиро-транспортного потока была небольшой.