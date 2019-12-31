Согласование новых списков на обмен начнется уже в январе - Офис президента (2)

Громадське телебачення 2019.12.31 17:06

Павел Калашник В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до конца этой зимы. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. По ее словам, о начале согласования новых списков на обмен Зеленский договорился с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного