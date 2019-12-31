Согласование новых списков на обмен начнется уже в январе - Офис президента (2)

Громадське телебачення 2019.12.31 17:06
Павел Калашник
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что согласование новых
списков для обмена начнется уже в январе, а сам обмен может состояться до
конца этой зимы.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь
президента Юлия Мендель.
По ее словам, о начале согласования новых списков на обмен Зеленский
договорился с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного
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