Еврейская община Польши выступила в защиту польского посла после оскорблений Путина (30)

Газета День 2020.01.01 18:24

Фото: Jerzy Dudek Глава Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтин и главный раввин Михал Шудрих отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина об антисемитизме во Второй Речи Посполитой. По словам Колодзейской-Полтин и Шудриха, Путин манипулировал докладной запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году якобы одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

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