Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев (67)

- В. Зеленский и В. Путин в телефонной беседе обсудили проблему Донбасса, обмена пленными и достигнутые договоренности по газу : Островок 21:15
- Зеленского жестко затроллили после праздничного поздравления с Новым годом: смешная фотожаба : Hyser 20:43
- Юрий Ткачев: В новогоднем поздравлении... : Голос Правди 18:36
- Бразильского боевика Лусварги отправили в Донецк : Iнше ТВ 17:44
- Откровенная "вата". Кто поздравлял украинцев с Новым годом вместе с Зеленским : Інформатор.press 17:36
- Бразильского боевика Лусварги отправили в Донецк : NewsMir.info 17:08
- Мир или движение к расколу. Как в соцсетях комментируют новогодний спич Владимира Зеленского : Фокус 16:04
- В тюрьму! Прямо в Новогоднюю ночь - Порошенко устроил президенту неслыханную подлость. Зеленский грозно ответил : Корупція Інфо 15:52
- Как Зеленский поздравлял Украину с Новым годом : Инфолайн 15:43
- Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к украинцам на языках нацменьшинств : 7 днів Ужгородськi 15:06
- "Зло должно быть наказано!" Новогодняя речь Зеленского взбесила украинцев : Обозреватель 14:39
- Зеленский впервые в истории Украины нарушил традицию поздравления с Новым годом - разгорается скандал : Dialog.ua 14:32
- Так кто же мы: новогоднее обращение Зеленского к народу, полный текст : Begemot.media 14:17
- Кто я: Зеленский нестандартно поздравил украинцев с Новым годом : MIGnews.com.ua 12:38
- Появился полный текст первого новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского : Сумські Дебати 12:32
- Полный текст и видео новогоднего обращения Зеленского за дружбу с ватниками : Экономика от Пророка 12:27
- Президент Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинский объединиться, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения : Газета День 12:24
- Обнародован полный текст новогоднего обращения Зеленского : Комментарии.UA 12:20
- Итоги 31 декабря: Поздравление Зеленского и от экс-президента Порошенко : Bigmir)net Новости 12:09
- Адвокат: Лусварги находится в "ДНР" : ForUm 12:04
- Бразильского боевика Лусварги отправили в Донецк : Новости Донбасса 10:39
- Без Авакова. Кабмин записал новогоднее поздравление : Главком 10:35
- Президент призвал украинцев в 2020 году ежедневно быть единой страной : Капитал 10:20
- Аннексированный Крым в 2019 году: продолжение российского застоя : Новости Ю 10:13
- Президент Зеленский оригинально поздравил украинцев с Новым годом : Мой Город N 10:03
- Как соцсети отреагировали на поздравление Владимира Зеленского : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- О чем говорил президент - видео : Кстати+ 09:53
- Как Зеленский поздравлял Украину с Новым годом : Hronika.info 09:41
- Появился полный текст первого новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского : Новости без границ 09:37
- "Из одной тюрьмы в другую". В Луганде не отпускают домой освобожденных Украиной бандитов : Экономика от Пророка 09:27
- Новогоднее поздравление Зеленского: президент говорил на языке нацменьшинств и призвал украинцев к объединению (ВИДЕО) : Ракурс 09:23
- Поздравление Зеленского с Новым Годом: что пожелал украинцам президент (ВИДЕО) : Акцент.zp.ua 09:10
- У Зеленского рассказали, что новые списки на обмен пленными начнут согласовывать уже в январе 2020 года : НикВести 09:09
- Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, предложив новую национальную идею : ReplyUA.net 08:41
- Зеленский предложил украинцам национальную идею : ForUm 07:34
- Юлия Тимошенко высказалась по поводу обмена пленными: "Справедливость будет установлена" : Акценты 07:09
- Зеленский призвал украинцев к объединению : Микола.net 03:03
- Так кто же мы: новогоднее обращение Зеленского к народу, полный текст : Гуру.ua 02:40
- Зеленский: В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей : Гордон 02:35
- Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом : Главное 02:05
- Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО : SiteUA 01:48
- Быть единой страной каждый день: новогоднее обращение Зеленского : ЛІГАБізнесІнформ 01:38
- Легкого и приятного головокружения: что Зеленский пожелал украинцам в 2020 году : Сегодня.ua 01:17
- Зеленский записал приветствие вместе с 95-ым кварталом и экс-президентом : Vector News 01:15
- Зеленский поздравил украинцев с Новым годом : Вибори в Україні та світі 01:15
- Зеленский в новогоднем поздравлении обратился к украинцам на языках нацменьшинств : РБК-Україна 01:10