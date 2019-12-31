Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться в январе 2020 года, - Мендель (1)

Шиповник.ua 2019.12.31 18:35

18:30 31.12.2019 Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель изданию "Интерфакс-Украина". - Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир