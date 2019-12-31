Согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться в январе 2020 года, - Мендель (1)

Шиповник.ua 2019.12.31 18:35
18:30
31.12.2019
Согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения
удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года и сам обмен может
состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского
Юлия Мендель изданию "Интерфакс-Украина".
- Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир
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