Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке (31)

ЛІГАБізнесІнформ 2019.12.31 18:08

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA) 31.12.2019, 17:47 Президент США заявил, что Иран понесет ответственность Иран стоит за нападением на американское посольство в Ираке, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп. "Они (Иран - ред.) понесут полную ответственность", - написал Трамп. Также он выразил надежду, что иракские власти защитят посольство США. Iran killed an American contractor, wounding many.

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