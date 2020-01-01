Зеленский: в новом 2020 году нам надо быть единой страной ежедневно, это должно стать национальной идей для украинцев (130)

Новый.net 2020.01.01 22:16

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей. В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока "эпизодически". "В новом году нам надо быть единой страной ежедневно.

ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, УКРАИНЕЦ, ГОД, НОВОЕ, ПОРОШЕНКО, Зеленский, Порошенко, Путин, Украина, Россия