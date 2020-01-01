В Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Бандеры (123)

В Час Пик 2020.01.01 19:44

Марина Началова | В Киеве сегодня, 1 января, националисты вышли на факельное шествие в честь 111-го дня рождения идеолога ОУН Степана Бандеры. Организаторами шествия выступило ВО "Свобода", передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ. "Марш чести, достоинства и свободы" стартовал в 18:00 из парка Шевченко, участники шествия прошли до Майдана Независимости. В мероприятии участвуют представители "Свободы", "Нацкорпуса", "Правого