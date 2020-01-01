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(1)
МЕТРО, СТАНЦИЯ, ЭСКАЛАТОР, КРЕЩАТИК, ВХОД, ДАВКА, Киев
2020.01.01
(1)
2019.12.31 (31) →
Работа транспорта на новогодние праздники: в Киеве закроют станцию метро
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Новости Киева 23:54
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