Путин и Лукашенко снова не смогли договориться по поставкам нефти в Беларусь (1)

Kyiv.osp-ua.info 2019.12.31 16:22
31 грудня 2019
Правители России и Беларуси вновь пообщались по телефону, продолжив
обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Беларусь. Об
этом сообщает пресс-служба Путина.
Правители также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового
года и Рождества и обсудили предстоящие контакты, лаконично сообщает пресс-
служба главы России.
О том, что удалось договориться по вопросам поставок нефти в Беларусь,
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