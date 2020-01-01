FIFA планирует добавить новое понятие в футбольные правила, - СМИ (17)

Фокус 2020.01.01 14:04

2020-01-01 13:58:52 Фото: tribuna.com И касаться оно будет определения офсайда - положения "вне игры" FIFA - Международная федерация футбола - думает над тем, чтобы изменить принцип определения офсайда (положения "вне игры") в пользу атаки. Об этом пишет The Times. Соглано новому правилу, положение вне игры будет фисироваться, если игрок атакующей команды в момент передачи опередит ближайшего к воротам защитника

ОФСАЙД, ПРАВИЛО, ФИФА, ИГРОК, ПРОСВЕТ, ИГРА, Украина