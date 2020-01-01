Штурм танкера в Греции: среди похищенных - украинец (2)

ДнепрCity.net 2019.12.31 20:06
Восемь человек были похищены и один пострадал в результате вооруженного
налета в ночь на 31 декабря на зарегистрированный в Греции танкер, стоявший
на якоре у Камеруна.
Об этом заявили греческие власти во вторник, сообщает "Европейская правда"
со ссылкой на Reuters.
Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Счастливая леди"
находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его
штурмовали вооруженные лица.
КАМЕРУН, ТАНКЕР, УКРАИНЕЦ, ПИРАТ, ЯКОРЬ, ФИЛИППИНЕЦ, Украина
, Греция