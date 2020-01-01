Штурм танкера в Греции: среди похищенных - украинец (2)

ДнепрCity.net 2019.12.31 20:06

Восемь человек были похищены и один пострадал в результате вооруженного налета в ночь на 31 декабря на зарегистрированный в Греции танкер, стоявший на якоре у Камеруна. Об этом заявили греческие власти во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Счастливая леди" находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его штурмовали вооруженные лица.