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Фокус: Украина

Пентагон направит в Ирак 750 солдат после атаки на посольство в Багдаде (43)

Новое Время 2020.01.01 06:09
1 января, 06:02 Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих. Как написал Эспер в своем Twitter, "дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней". "Это развертывание является предупредительным действием, предпринимаемым в ответ на повышение уровня угрозы в отношении граждан США", - написал он,
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2020.01.01 (43)

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