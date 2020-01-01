Массовая драка со стрельбой произошла на Новый год в Киеве: видео (5)

ГЛАВПОСТ 2020.01.01 23:05
В Киеве в новогоднюю ночь произошла массовая драка со стрельбой. По
предварительной информации, пострадали 6 человек.
По информации "Киев оперативный", инцидент произошел около 4:30 недалеко от
станции метро "Лыбидская", на улице Большая Васильковская.
Как пишет издание "Главком", из-за огнестрельного ранения двух человек
госпитализировали, еще трех с различными травмами грудной клетки, лица и
головы также доставили в больницу.
ШАШКА, КИОСК, ДЫМОВА, ДРАЙЗЕР, СТРЕЛЬБА, КИЕВ, Киев, Украина