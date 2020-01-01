В Одессе последний день года не обошёлся без пожара (28)

2020.01.01 (28)2019.12.31 (10) →
- Новый адский пожар в одесском ВУЗе: срочная эвакуация людей : Hyser 16:42
- В Одессе вспыхнул пожар в общежитии: эвакуировали 50 студентов (Фото) : IPnews 15:45
- В Одессе новый пожар в здании вуза: эвакуировано 50 человек : Сумські Дебати 15:33
- В Херсоне в новогоднюю ночь горело два балкона многоэтажки : ДнепрCity.net 15:06
- В Одессе произошел пожар в общежитии: эвакуированы 50 человек, жертв нет : КНК Медиа 14:50
- Пиротехника стала причиной пожара в херсонской многоэтажке : Новости Херсонщины 14:49
- В Херсоне в новогоднюю ночь сгорели несколько балконов : NewsOne 14:39
- В Одессе вспыхнул пожар в общежитии: эвакуировали 50 студентов (ФОТО) : ГолосUA 14:35
- В Одессе последний день года не обошёлся без пожара : Одесса News 14:14
- Пиротехника стала причиной пожара в херсонской многоэтажке : Kherson.in 13:49
- В Одессе снова горело здание вуза : Bigmir)net Новости 13:39
- В Одессе новый пожар в здании вуза. Эвакуировано 50 человек : Новости без границ 13:37
- В Одессе горело общежитие вуза, десятки эвакуированных: возможная причина ЧП : Главред 13:35
- В Одессе новый пожар в здании вуза. Эвакуировано 50 человек : Страна.ua 13:02
- В Одессе произошел пожар в общежитии: эвакуированы 50 человек, жертв нет : УНИАН 12:47
- В Одессе из горящего общежития эвакуировали 50 человек : Избирком.org.ua 12:46
- В Херсоне в новогоднюю ночь горело два балкона многоэтажки : DailyUA 12:24
- Новогодние петарды чуть не сожгли две квартиры в многоэтажке на ХБК : Херсон Daily 12:07
- В Одессе из-за пожара в общежитии эвакуировали более 50 человек : ДнепрCity.net 12:06
- В Херсоне в новогоднюю ночь горело два балкона многоэтажки : Українські національні новини 12:03
- В Херсоне в новогоднюю ночь горело два балкона многоэтажки : ПрессОрг24 12:01
- В Одессе из-за пожара в общежитии эвакуировали более 50 человек : DailyUA 11:24
- В Одессе из-за пожара эвакуировали 9-этажное общежитие Политеха (Видео) : Телеграф.com.ua 11:13
- Под Новый год в Одессе загорелось студенческое общежитие : Odessa.report 11:13
- В Одессе из-за пожара эвакуировали 9-этажное общежитие : NewsMir.info 11:08
- В Одессе из-за пожара эвакуировали 9-этажное общежитие : Укринформ 10:47
- В Одессе из-за пожара в общежитии эвакуировали более 50 человек : ПрессОрг24 10:46
- В Одессе из-за пожара в общежитии эвакуировали более 50 человек : Українські національні новини 10:33