В Одессе последний день года не обошёлся без пожара (28)

Одесса News 2020.01.01 14:14

01.01.2020 13:26 Спасатели 31 декабря ликвидировали возгорание в комнате 9-этажного общежития Одесского национального политехнического университета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. "31 декабря в 13:01 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в комнате на 5 этаже 9-этажного общежития Одесского национального политехнического университета по улице Маршала Говорова, 11е", - говорится