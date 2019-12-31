В галерее в Лондоне посетитель повредил картину Пикассо стоимостью $26,5 млн (11)

Громадське телебачення 2019.12.31 20:36

Павел Калашник 31 декабря, 2019 18:31 В лондонской галерее современного искусства Tate посетитель повредил картину Пабло Пикассо 1944 "Бюст женщины" стоимостью 20 млн фунтов стерлингов (около $26,5 млн). Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в субботу, 28 декабря, картину, по предварительной информации, порвал 20-летний житель Северного Лондона Шакил Мессе.