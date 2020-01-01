В Ровно пьяный водитель сбил женщину с младенцем (1)

НикВести 2020.01.01 00:09
В Ровно пьяный водитель сбил женщину с коляской, в которой находился
младенец. В результате аварии мать с ребенком доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Отмечается, что авария произошла 30 декабря, около 17:30.
- Следственно-оперативная группа установила, что 31-летний водитель
автомобиля Ford Sierra, житель областного центра, допустил наезд на
жительницу Ровно, которая шла по краю проезжей части и везла перед собой
СКОРАЯ, КОЛЯСКА, ПРОМИЛЛЕ, РОВНО, МЛАДЕНЕЦ, ВОДИТЕЛЬ, Телиги, Ровно, Украина