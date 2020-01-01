В Ровно пьяный водитель сбил женщину с младенцем (1)

НикВести 2020.01.01 00:09

В Ровно пьяный водитель сбил женщину с коляской, в которой находился младенец. В результате аварии мать с ребенком доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области. Отмечается, что авария произошла 30 декабря, около 17:30. - Следственно-оперативная группа установила, что 31-летний водитель автомобиля Ford Sierra, житель областного центра, допустил наезд на жительницу Ровно, которая шла по краю проезжей части и везла перед собой

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