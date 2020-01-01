В Днепре во время ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших (16)

Днепровский городской портал 2020.01.01 10:39

31 декабря в 19:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Курганская Шевченковского района города Днепр. На место вызова немедленно направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.