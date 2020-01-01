В Днепре во время ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших (16)

2020.01.01 (16)2019.12.31 (2) →
- Пожар в Днепре: накануне новогодней ночи погибли двое мужчин : Аргументы и Факты Украина 12:09
- В Днепре двое мужчин погибли из-за пожара за несколько часов до Нового года : NewsOne 11:39
- Страшный пожар в Днепре: погибли двое мужчин (фото, видео) : Днепр Час 11:29
- При пожаре в Днепре погибли двое мужчин : NewsMir.info 11:07
- В Днепре накануне новогодней ночи горел жилой дом, есть погибшие : Еспресо TV 11:03
- В Днепре во время ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших : Днепровский городской портал 10:39
- При пожаре в Днепре погибли двое мужчин : РИА Мелитополь 10:27
- В Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме, есть погибшие : Західна iнформаційна корпорація 10:16
- Трагедия в Днепре - видео : Кстати+ 09:53
- В Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме, есть погибшие : РБК-Україна 09:41
- В Днепре во время пожара погибли двое мужчин : Телеграф.com.ua 08:43
- В Днепре пожар унес жизнь двоих людей : Багнет 08:31
- При пожаре в Днепре погибли двое мужчин : Bigmir)net Новости 08:09
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- В Днепре во время пожара погибли два человека : ДнепрCity.net 01:06