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В Днепре во время ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших

В Днепре во время ликвидации пожара обнаружены тела двух погибших (16)

Днепровский городской портал 2020.01.01 10:39
31 декабря в 19:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Курганская Шевченковского района города Днепр. На место вызова немедленно направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома.
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2020.01.01 (16)

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