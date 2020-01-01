В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции - им будут платить, если ущерб государству составляет более 10 миллионов (29)

- Закон о защите разоблачителей коррупции вступил в силу : Iнше ТВ 14:44
- Обличителям коррупции теперь будут платить : Vector News 14:16
- Разоблачителям коррупции теперь будут платить: детали закона : ASPI 14:13
- Сдай и заработай! В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции : ОстроВ 14:09
- В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции - им будут платить, если ущерб государству составляет более 10 миллионов : Южная правда 14:07
- Закон относительно обличителей коррупции вступил в силу : КНК Медиа 13:50
- Вступил в силу закон о вознаграждении обличителей коррупции : LB.ua 13:37
- В Украине теперь будут платить обличителям коррупции : Капитал 13:20
- В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции - им будут платить, если ущерб государству составляет более 10 миллионов : Преступности.нет 13:18
- С 1 января будут платить за сообщения о коррупции : Nikopolnews.net 13:11
- Закон об обличителях коррупции вступил в силу : Newzz.in.ua 13:07
- Заработал закон об обличителях коррупции : Gazeta.ua 13:05
- Вступил в силу закон об обличителях коррупции : ForUm 13:04
- Обличителям коррупции теперь будут платить : Українська правда 12:40
- Закон относительно обличителей коррупции вступил в силу: сколько заплатят за сообщение о взятке : УНИАН 12:33
- Закон об обличителях коррупции вступил в силу : UAzmi 12:14
- С 1 января за жалобы на коррупцию начинают доплачивать : Дело.ua 12:02
- В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции: что это значит : Гуру.ua 11:40
- Разоблачители коррупции получили больше полномочий и денежных гарантий : Нова Влада 11:10
- В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции: что это значит : Сегодня.ua 10:32
- Вступил в силу закон о защите разоблачителей коррупции : НикВести 10:09
- Сегодня вступил в силу закон о защите обличителей коррупции : UATV 09:14
- Вступил в силу закон о защите разоблачителей коррупции : Телеграф.com.ua 09:13
- Закон о защите разоблачителей коррупции вступил в силу : NewsMir.info 09:07
- Закон о защите разоблачителей коррупции вступил в силу : Укринформ 08:32
- Вступил в силу закон об обличителях коррупции : DailyUA 01:24
- Вступил в силу закон об обличителях коррупции : ДнепрCity.net 01:06
- Вступил в силу закон об обличителях коррупции : Українські національні новини 00:33
- Вступил в силу закон об обличителях коррупции : ПрессОрг24 00:31