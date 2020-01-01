В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции - им будут платить, если ущерб государству составляет более 10 миллионов (29)

Южная правда 2020.01.01 14:07

С 1 января вступил в силу закон относительно обличителей коррупции. Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого либо нанесенный государству ущерб от которого в 5000 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.