КНДР отказалась от моратория на ядерные испытания - NYT (30)

Укринформ 2020.01.01 02:47

01.01.2020 02:46 КНДР больше не считает себя обязанной продолжать мораторий на испытания ядерного оружия, заявил лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщает The New York Times. "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 31 декабря, что его страна больше не чувствует моральных обязательств в отношении моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности", - говорится в сообщении.