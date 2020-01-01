В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность (14)

Українська правда 2020.01.01 06:40
С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской
неприкосновенности.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины
излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что
народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и
они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной
ответственности, задержаны или арестованы.
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, Украина