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В Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс - без самовыдвиженцев и с открытыми списками

В Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс - без самовыдвиженцев и с открытыми списками (14)

DsNews 2020.01.01 10:33
1 января 2020 года в Украине вступил в силу Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского, информирует "ДС". 28 декабря закон об Избирательном кодексе был подписан президентом. Документ вступает в силу за исключением нескольких подпунктов переходных
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