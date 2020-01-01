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Схватила за руку и потянула к себе: Папа Римский отбивался от женщины

Схватила за руку и потянула к себе: Папа Римский отбивался от женщины (20)

ICTV Факти 2020.01.01 11:36
Во время прогулки площадью в Ватикане неизвестная женщина силой схватила Папу Римского Франциска. Женщина взяла понтифика за руку и силой потянула к себе. - Приветствуя людей на площади Святого Петра в канун Нового года, папа Франциск должен был оторваться от женщины, которая схватила его за руку и дернула к себе. NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St.
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