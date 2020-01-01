Сутки в зоне ООС: противник совершил 5 обстрелов, у ВСУ - без потерь (18)

ДонПресс 2020.01.01 14:28

Вчера, 31 декабря, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Потерь среди украинских бойцов нет. Такими данными по состоянию на 07:00 1 января 2020 года располагает штаб ООС. Для вооруженных провокаций противник использовал вооружение БТР, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Так, один из обстрелов зафиксирован вблизи Авдеевки, что в зоне