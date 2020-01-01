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В Совете ЕС и в ОБСЕ сменилось председательство

В Совете ЕС и в ОБСЕ сменилось председательство (25)

FaceNews 2020.01.01 12:30
Источник: "Deutsche Welle" Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Хорватия, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - Албания.C наступлением нового, 2020 года в Совете Евросоюза (СЕ) и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство. Хорватия - самый молодой член Европейского Союза, присоединившийся к нему в 2013 году, в среду, 1 января, по ротации возглавила этот законодательный
ХОРВАТИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, СОВЕТ, ЕВРОПА, ЕВРОСОЮЗ, ПРИОРИТЕТ, HR, Украина, Финляндия, Грузия, Германия, Армения, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Брюссель

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