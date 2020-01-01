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В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции

В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции (16)

Новости без границ 2020.01.01 11:37
Рассчитывать на вознаграждение можно при сообщении о нарушении, которое нанесло ущерб от 10 млн грн В Украине вступил в силу закон No 198-IX об обличителях коррупции. Отныне обличитель - человек, который был убежден в достоверности информации и сообщил о возможных коррупционных или связанных с коррупцией нарушениях. При чем обличитель получил информацию в связи со своей трудовой, хозяйственной, общественной деятельностью или на службе.
КОРРУПЦИЯ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ЗАКОН, ОБЛИЧИТЕЛЬ, СИЛА, СОУЧАСТНИК, Зеленский, Украина

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