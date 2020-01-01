В центре Киева случилась массовая драка со стрельбой (31)

Новости Киева 2020.01.01 13:54

Под утро 1 января в центре Киева произошла массовая драка, которая закончилась использованием огнестрельного оружия. Об этом сообщает "Главком". Инцидент произошел около 4:30 утра в центре, на улице Большой Васильковской, 145/1. В результате двоих человек доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Еще трое получили травмы грудной клетки, лица и головы, их также доставили в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.