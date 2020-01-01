На Закарпатье неизвестный выстрелил из гранатомета по ограждению домохозяйства (34)

ПрессОрг24 2020.01.01 17:02

В Закарпатской области в преддверии нового года неизвестная личность осуществила выстрел из ручного гранатомета по ограждению одного из дворов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области. Так, 31 декабря, в 23:30, в полицию поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестная личность осуществила выстрел с предмета, похожего на ручной гранатомет.