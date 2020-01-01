В новогоднюю ночь из-за пожара в немецком зоопарке погибли десятки животных (35)

DsNews 2020.01.01 16:03

В новогоднюю ночь в городе Крефельд на западе Германии произошел пожар в зоопарке, в результате которого погибли более 30 обезьян Об этом сообщила пресс-служба зоопарка, информирует "ДС". Как уточнили днем в полиции Крефельда, сигнал о возгорании поступил в 0:38 1 января, пожарные были на месте уже через несколько минут, но вольер обезьян к тому времени весь был в огне.