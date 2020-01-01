В новогоднюю ночь из-за пожара в немецком зоопарке погибли десятки животных (35)

- В Германии в новогоднюю ночь сгорел зоопарк: погибли 30 обезьян : Новое Время 17:09
- В немецком зоопарке произошел пожар в новогоднюю ночь, десятки животных погибли : Front News International 16:37
- В Германии ночью горел зоопарк. Погибли 30 обезьян. Фото последствий пожара : NewsMir.info 16:13
- В немецком зоопарке произошел пожар: погибли все обезьяны : Весь Харьков 16:10
- В Германии ночью горел зоопарк. Погибли 30 обезьян. Фото последствий пожара : NewsMir.info 16:08
- В немецком Крефельде горел зоопарк. Погибли около 30 обезьян : Фокус 16:04
- В новогоднюю ночь из-за пожара в немецком зоопарке погибли десятки животных : DsNews 16:03
- В Германии ночью горел зоопарк. Погибли 30 обезьян. Фото последствий пожара : Страна.ua 16:02
- В немецком зоопарке произошел пожар: погибли все обезьяны : АТН 16:01
- В немецком зоопарке сгорел обезьянник, погибли около 30 животных : LB.ua 15:37
- В Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк: погибли более 30 обезьян, летучие мыши и птицы : УНИАН 15:33
- При пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны : РИА Мелитополь 15:27
- В немецком зоопарке произошел пожар, из-за которого погибли 30 обезьян : MIGnews.com.ua 15:08
- В новогоднюю ночь произошел пожар в немецком зоопарке : 7 днів Ужгородськi 15:06
- В новогоднюю ночь сильный пожар охватил зоопарк в Германии, погибло много животных : ДнепрCity.net 15:06
- В немецком зоопарке произошел пожар в новогоднюю ночь, десятки животных погибли : РБК-Україна 14:41
- В Германии во время пожара в зоопарке сгорели более 30 обезьян : Вести.ua 14:14
- При пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны : Bigmir)net Новости 14:09
- При пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны : NewsMir.info 14:08
- При пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны : Южная правда 14:07
- Выпуск новостей на 13:00: Новогодняя ночь на фронте. Пожар в зоопарке Германии : ГЛАВПОСТ 14:05
- Выпуск новостей на 13:00: Новогодняя ночь на фронте. Пожар в зоопарке Германии : 24 канал 14:00
- В Германии горел зоопарк: в огне погибли все обезьяны : Измаил вечерний 13:47
- В новогоднюю ночь сильный пожар охватил зоопарк в Германии, погибло много животных : UAinfo 13:44
- Из-за пожара в одном из зоопарков Германии погибли все обезьяны : Громадське телебачення 13:36
- В Германии сгорел зоопарк, погибли все обезьяны : Капитал 13:20
- В Германии горел зоопарк: в огне погибли все обезьяны : Сумські Дебати 13:02
- В Германии горел зоопарк, погибли все обезьяны : GlavPost.Com 12:38
- В новогоднюю ночь в немецком зоопарке погибли все обезьяны : Lenta.ua 12:08
- В Германии горел зоопарк: в огне погибли все обезьяны : Сегодня.ua 12:02
- В новогоднюю ночь сгорел зоопарк в Германии, погибли все животные из дома обезьян : Комсомольская Правда в Украине 12:01
- В немецком зоопарке в результате пожара погибли все обезьяны : Телеграф.com.ua 11:43
- В новогоднюю ночь сильный пожар охватил зоопарк в Германии, погибло много животных : Факты 11:34
- В Германии горел зоопарк, погибли все обезьяны : Укринформ 11:02