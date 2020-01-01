Череп проломлен, лицо в ожогах: под Житомиром мужчина неудачно запустил салют (31)

РИА Мелитополь 2020.01.01 16:27

Несмотря на то, что пиротехники неоднократно напоминают украинцам, как правильно запускать фейерверки и салюты, некоторые жители нашей страны после новогодних праздников попадают в больницы из-за травм, полученных от "общения" с пиротехникой. Так, 1 января в реанимационное отделение Житомирской областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализирован 40- летний житель села Николаевка Емильчинского района.