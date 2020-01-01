В Карпатах перед Новым годом спасли пять туристов (27)

РИА Мелитополь 2020.01.01 15:27

Спасатели Львовской области помогли 6 травмированным лыжникам и еще 5 туристам, которые заблудились в горах. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в среду, 1 января. "31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шестой туристам - лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.