Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова суд смягчил меру пресечения - СМИ (37)

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- Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд оставил под стражей трех подозреваемых : Укринформ 16:47
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- Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых могут выйти под залог : NewsMir.info 16:08
- Убийство пятилетнего мальчика в Переяславе. Суд продлил арест трем подозреваемым : Гордон 16:05
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