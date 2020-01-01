Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова суд смягчил меру пресечения - СМИ (37)

УНИАН 2020.01.01 18:34

Других трех подозреваемых оставили под стражей. Суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство / russianseattle.us Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Приходько Виктора Чевгуза.