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Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова суд смягчил меру пресечения - СМИ

Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова суд смягчил меру пресечения - СМИ (37)

УНИАН 2020.01.01 18:34
Других трех подозреваемых оставили под стражей. Суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство / russianseattle.us Одному из подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на адвоката подозреваемого Ивана Приходько Виктора Чевгуза.
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