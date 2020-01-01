Новый год на Софиевской площади встретили более 100 тысяч человек (33)

- Новый год в центре Киева встретили 100 тыс человек : Южная правда 20:06
- Елка и шампанское: сколько человек встретили Новый год в центре Киева : Главред 20:05
- Новый год в центре Киева встретили 100 тыс человек : Новости Киева 19:54
- В центре столицы Новый год встретили более 100 тыс человек : Hubs 19:41
- Новый год на Софиевской площади встретили более 100 тысяч человек : NewsOne 19:39
- На Софийской площади Новый год встретили более 100 тысяч человек - КГГА : Vector News 19:17
- Новый год на Софиевской площади встретили более 100 тысяч человек : ForUm 19:04
- Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек: яркие фото : Новости Киева 18:54
- КГГА: Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек : КНК Медиа 18:50
- Новый год на Софийской площади Киева встретили более 100 тысяч человек : Укринформ 18:47
- На Софийской площади Новый год встретили более 100 тысяч человек : Время новостей 18:44
- Новый год на Софийской площади в Киеве встретили 100 тыс. человек: яркие фото : Українські Новини 18:44
- Новый год в центре Киева встретили 100 тыс человек : Bigmir)net Новости 18:39
- Новый год на Софийской площади Киева встретили больше 100 тысяч человек, - КГГА : Диванна Сотня 18:27
- На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч : UAzmi 18:14
- Новый год в центре Киева встретили более 100 тысяч человек, - КГГА : Аргументы и Факты Украина 18:09
- Новый год возле главной елки страны встретили более 100 тыс. человек, - КГГА : Народный Корреспондент 18:09
- На Софиевской площади Киева новогоднюю ночь встретили более 100 тыс. человек : 7 днів Ужгородськi 18:06
- На Софийской площади Новый год встретили более 100 тысяч человек - КГГА : FaceNews 17:45
- На Софийской площади Новый год встретили более 100 тыс. человек : UATV 17:44
- Новый год на Софийской площади встретили более 100 тыс.человек, на Контрактовой - более 40, - КГГА : Еспресо TV 17:34
- На Софийской площади Новый год встретили более 100 тысяч человек - КГГА : Українська правда 17:10
- Более 100 тыс человек встретили Новый год на Софиевкой площади : Bigmir)net Новости 17:09
- Новый год возле главной елки страны встретили более 100 тыс. человек, - КГГА : NewsMir.info 17:07
- Новый год на Софийской площади Киева встретили больше 100 тысяч человек, - КГГА : Факты 17:04
- В КГГА назвали количество людей, которые встречали Новый год в центре столицы : Depo 17:02
- Новый год возле главной елки страны встретили более 100 тыс. человек, - КГГА : 112.ua 17:00
- Новый год на Софиевской и Контрактовой площадях в Киеве встретили 140 тысяч человек : Страна.ua 16:47
- Новый год на Софийской площади в Киеве встретили более 100 тыс человек : Капитал 16:20
- Новый год под главной елкой страны встречали более 100 тысяч человек : Телеграф.com.ua 16:13
- Новый год на Софийской площади в Киеве встретили более 100 тыс человек : NewsMir.info 16:08
- Новый год на Софийской площади в центре Киева встретили более 100 тыс человек, на Контрактовой более 40 тыс - КГГА : Интерфакс-Україна 15:36