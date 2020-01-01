Новый год на Софиевской площади встретили более 100 тысяч человек (33)

NewsOne 2020.01.01 19:39

Размещено: 01.01.2020 Софиевская площадь. Фото: styler.rbc.ua Киевляне и гости города встречали Новый год в Киеве на Софийской площади. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. По предварительным данным, более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Отметим, празднование продолжится и сегодня.