"Это полный провал": в ГБР ошарашили заявлением (36)

Главред 2020.01.01 21:35

1 января 2020, 21:33 В Госбюро расследований признали, что сейчас переживают времена кризиса и попросили о помощи. В Госбюро расследований заявили, что не "не справились с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня" по итогам 2019 года. Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, в работе ГБР были установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в