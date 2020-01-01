"Это полный провал": в ГБР ошарашили заявлением (36)

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- В ГБР заявили, что не справились со всеми задачами в 2019 году : Новости без границ 21:07
- В ГБР заявили, что не справились со всеми задачами в 2019 году : Інформатор.press 21:06
- В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году : 7 днів Ужгородськi 21:06
- В ГБР признали провал задач в 2019 году : Зеркало недели. Украина 20:46
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- В ГБР заявили, что в 2019 году не справились в главными задачами : Комсомольская Правда в Украине 20:31
- В ГБР заявили, что под руководством Трубы оно не справилось с задачами : Vector News 20:16
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- В ГБР признались, что не справились со всеми задачами в 2019 году : Новости N 20:10
- В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году : NewsMir.info 20:07
- В ГБР заявили, что бюро не справилось со своими задачами в 2019 году : Маю право 19:57
- В ГБР заявили, что не справились со своими задачами в 2019 году : Західна iнформаційна корпорація 19:46
- В ГБР рассказали о проделанной работе в 2019 году : Подробности.ua 19:40
- В ГБР заявили, что под руководством Трубы оно не справилось с задачами : Українська правда 19:40
- ГБР признало, что под руководством Трубы не справлялось с первоочередными задачами : Новое Время 19:39
- В ГБР заявили, что не смогли справиться со своими задачами в 2019 году : MIGnews.com.ua 19:38
- В ГБР заявили, что бюро не справилось со своими задачами в 2019 году : Гордон 19:35
- В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году : Укринформ 19:32
- В ГБР признали, что не справились с задачами в 2019 году : #Буквы 19:20
- ГБР считает, что не справилось с задачами в 2019 году : ASPI 19:13
- ГБР не справилось со своими задачами в 2019 году : Bigmir)net Новости 18:39
- Не справились с задачами: в ГБР подвели итоги работы за 2019 год : Фокус 18:34
- В ГБР признались, что не справились со всеми задачами в 2019 году : Страна.ua 18:32
- В ГБР признали, что не справились со своими задачами - Госбюро просит присылать информацию о коррупции чиновников : Преступности.нет 18:18
- В ГБР считают, что не справились со своими задачами в 2019 году : РБК-Україна 18:11
- В ГБР признали, что не справились со своими задачами : Depo 18:02
- ГБР признало, что не справилось со своими задачами : LB.ua 17:07