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Фокус: Украина

В николаевских обменниках курс доллара за день поменялся 18 раз

В николаевских обменниках курс доллара за день поменялся 18 раз (94)

Маю право 2020.03.11 19:56
Сегодня, 11 марта, курс доллара в николаевских обменниках поменялся почти 20 раз. По информации НикВести, в течение дня курс доллара менялся 18 раз. Купить доллар, согласно данным о курсе по состоянию на 19:00, можно за 26,40, продать - за 27 гривен. Отметим, что курс доллара в Украине заметно вырос на фоне объявленного в стране общенационального карантина из-за коронавируса.
ДОЛЛАР, КУРС, ВАЛЮТА, ГРИВНА, НАЦБАНК, ЕВРО, Украина, США, Россия
2020.03.11 (94)

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