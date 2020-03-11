В николаевских обменниках курс доллара за день поменялся 18 раз (94)

Маю право 2020.03.11 19:56

Сегодня, 11 марта, курс доллара в николаевских обменниках поменялся почти 20 раз. По информации НикВести, в течение дня курс доллара менялся 18 раз. Купить доллар, согласно данным о курсе по состоянию на 19:00, можно за 26,40, продать - за 27 гривен. Отметим, что курс доллара в Украине заметно вырос на фоне объявленного в стране общенационального карантина из-за коронавируса.

ДОЛЛАР, КУРС, ВАЛЮТА, ГРИВНА, НАЦБАНК, ЕВРО, Украина, США, Россия