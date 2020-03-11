На Донбассе обострение: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, 3 погибших, 9 раненых (291)

World News 2020.03.11 11:15

Сведения по состоянию на 07:00 11 марта 2020. 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает ВВ со ссылкой на штаб ООС. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и

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