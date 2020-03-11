Облачно и дождь: запорожцам рассказали о погоде (89)

Время новостей 2020.03.11 10:42

Сегодня, 11 марта, в Запорожской области будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с, температура воздуха днем составит 11-16° тепла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. В Запорожье - облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с, температура воздуха днем 13-15° тепла. Читайте нас в Фейсбуке и Телеграмме

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